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400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية

2022-10-02 الساعة 9:10
400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية
المواطن - الرياض

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أكد مجلس الضمان الصحي، أن النظارة الطبية مغطاة كأحد المنافع في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة. وأوضح المجلس في رده على سؤال أحد المواطنين، أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي تكاليف النظارة الطبية بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة، مشيرًا إلى أن تكاليف إجراءات وفحوصات التشخيص والعلاج لمشكلة النظر لا تدخل ضمن التغطية التأمينية. وجاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين قال فيه: “تم عمل نظارة من خلال التأمين الطبي بدون عمل عاكس للعدسات حسب إفادة موظف الفرع علمًا أنها مشمولة في الوثيقة”. ورد المجلس عبر حسابه بموقع تويتر كالآتي: “تغطي وثيقة الضمان الصحي الموحدة تكاليف النظارة الطبية بحد أقصى 400 ريال ولا يدخل ضمن هذه التكاليف إجراءات وفحوصات التشخيص والعلاج لمشكلة النظر”.

التغطية التأمينية الجديدة:

ويُشار إلى أن مجلس الضمان الصحي، بدأ يوم أمس السبت 1 أكتوبر 2022، تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية. وأشار المجلس إلى أنه تم البدء في تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، والتي شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي. وبيّن المجلس أن الوثيقة المحدثة تم اعتمادها بعد دراسة مستفيضة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، تخللها ورش عمل متعددة شارك فيها سائر أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وأصحاب العمل، وذلك استجابة لما رصده المجلس من احتياجات المستفيدين من الضمان الصحي.
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