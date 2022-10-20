48.25 ريال نسبة تذبذب سهم أنابيب الشرق

أعلنت السوق المالية (تداول) احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة على أساس سعر 48.25 ريال.

تفاصيل القرار:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة يوم الأربعاء 23/03/1444 هـ الموافق 19/10/2022 م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر48.25 ريال لهذا اليوم الخميس 24/03/1444 هـ الموافق 20/10/2022 م، وإلغاء الأوامر القائمة.

إضافة أسهم:

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 28/03/1444 هـ الموافق 24/10/2022 م.