48.25 ريال نسبة تذبذب سهم أنابيب الشرق

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أعلنت السوق المالية (تداول) احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة على أساس سعر 48.25 ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة يوم الأربعاء 23/03/1444 هـ الموافق 19/10/2022 م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر48.25 ريال لهذا اليوم الخميس 24/03/1444 هـ الموافق 20/10/2022 م، وإلغاء الأوامر القائمة.
كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 28/03/1444 هـ الموافق 24/10/2022 م.