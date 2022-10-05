5 أطعمة تساهم في تخفيف التهاب الحلق

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يوجد العديد من الأطعمة التي قد تساهم في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج خلال فصل الشتاء، والتي تشمل الآتي:
يساهم الكركم في تخفيف ألم التهاب الحلق؛ وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.
يعد هذا النوع من الطعام مفيدًا؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أنه سهل البلع، ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميجا 6، والبروتينات.
تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.
هذا الحساء يساعد على تعويض النقص في السوائل المرافق لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.
يعد من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.