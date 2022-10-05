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مع اقتراب فصل الشتاء

5 أطعمة تساهم في تخفيف التهاب الحلق

2022-10-25 الساعة 2:24
5 أطعمة تساهم في تخفيف التهاب الحلق
المواطن - متابعة

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يوجد العديد من الأطعمة التي قد تساهم في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج خلال فصل الشتاء، والتي تشمل الآتي:

 الكركم:

يساهم الكركم في تخفيف ألم التهاب الحلق؛ وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

البيض المخفوق:

يعد هذا النوع من الطعام مفيدًا؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أنه سهل البلع، ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميجا 6، والبروتينات.

الخضراوات المطبوخة:

تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

حساء الدجاج (الشوربة):

هذا الحساء يساعد على تعويض النقص في السوائل المرافق لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.

اللبن الرائب:

يعد من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

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