5 أطعمة تساهم في تخفيف التهاب الحلق

يوجد العديد من الأطعمة التي قد تساهم في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج خلال فصل الشتاء، والتي تشمل الآتي:

الكركم:

يساهم الكركم في تخفيف ألم التهاب الحلق؛ وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

البيض المخفوق:

يعد هذا النوع من الطعام مفيدًا؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أنه سهل البلع، ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميجا 6، والبروتينات.

الخضراوات المطبوخة:

تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

حساء الدجاج (الشوربة):

هذا الحساء يساعد على تعويض النقص في السوائل المرافق لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.

اللبن الرائب:

يعد من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.