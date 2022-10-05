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5 أمور مهمة قبل طلعات البر

2022-10-26 الساعة 2:38
5 أمور مهمة قبل طلعات البر
المواطن - الرياض

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حذر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني من طلعات البر غير المدروسة العواقب والتي قد تتسبب في أضرار كثيرة لا قدر الله.

شروط طلعات البر

ونشر الحصيني مقطع فيديو لشخصين يكافحان لمواجهة الرياح الشديدة التي داهمتهم في البر وعلق عليه بالقول: لا تفكر في الطلعة إلا بعدد من الشروط :

  • الصحبة المناسبة ويكون كل واحد متميز في شيء ولا يقل العدد عن 3 أشخاص.
  • معرفة الأجواء هل هي مناسبة أم لا ومعرفة ظروف الأجواء هل هي برد أم حر أم رياح أم غبار أم عواصف رعدية.
  • تحديد الوجهة وإخبار الأهل بها.
  • الحرص على الأذكار الشرعية.
  • التزود بالماء والغذاء الكافيَين للرحلة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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