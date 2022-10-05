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معدل أعلى لتكوين العظام

دواء يغني عن ممارسة الرياضة

2022-10-27 الساعة 2:34
دواء يغني عن ممارسة الرياضة
المواطن - متابعة

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طور الباحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان دواء يغني عن القيام بالتمارين الرياضية.

فوائد الدواء

ولا يمتلك الدواء القدرة على تحفيز نمو بانيات العظم المكونة للعظام وخلايا العضلات فقط، بل يثبط تكوين ناقضات العظم، التي تكسر العظام وتؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل هشاشة العظام، بحسب الدراسة.

وأعطى الباحثون اليابانيون الدواء لفئران المختبر مرة واحدة يوميًّا، لمدة 14 يومًا، وفي نهاية التجربة، تمت ملاحظة أثر الدواء في الدم والعضلات والعظام، مع عدم وجود آثار ضارة يمكن ملاحظتها على معايير الدم.

قوة عضلية:

وأفاد المؤلف الرئيسي للدراسة، تاكيهيتو أونو قائلًا: لقد سررنا بملاحظة أن الفئران التي عولجت بالدواء أظهرت اتساعًا أكبر للألياف العضلية، وقوة عضلية قصوى أكبر، ومعدلًا أعلى لتكوين العظام، ونشاطًا أقل لامتصاص العظام.

وتساعد هذه النتائج بانخفاض محتمل في أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والسكري عند الأشخاص الذين لا يمارسون الأنشطة البدنية، أو المصابين بأمراض تحد من قدرتهم على الحركة.

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