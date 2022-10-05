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منها اصفرار العيون

5 علامات في العين تنذر بأمراض خطيرة

2022-10-12 الساعة 2:02
5 علامات في العين تنذر بأمراض خطيرة
المواطن-متابعة

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قد تدل بعض العلامات في العين على الإصابة بمشكلات صحية قد نكون لا نعرف أصلًا أننا مصابون بها ويكون بعضها خطيراً. ويظن البعض أن التغيّر في شكل العين أو لونها يعتبر مؤشرًا على إصابة بذلك العضو الحيوي،بينما قد يدل على وجود أمراض أخرى بحسب الطبيبة العاملة لدى خدمة الصحة البريطانية، راشيل وارد. وكشفت راشيل وارد، في حديث لصحيفة “الصن” البريطانية أبرز هذه الأمراض:

كتل بيضاء أو صفراء

كشفت وارد أنه إذا كانت لديك كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو الأنف، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مضيفة: “يمكن أن تكون هذه إشارة إلى أن لديك ارتفاعًا في نسبة الكوليسترول في الدم ومن الضروري إجراء فحص دم إذا رأيتها”. وأكدت أنه يمكن أن تتراكم مستويات عالية من الكوليسترول في جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب، الأمر الذي يزيد من خطر تكوين جلطة، وحدوث أمراض القلب التاجية.

اصفرار العيون

كما بينت وارد أن “اصفرار بياض العينين يشير إلى مستويات عالية من البيليروبين في الدم، أي الإصابة باليرقان”، مشيرة إلى أن أسباب اليرقان عديدة، فقد تكون عدوى في الكبد أو حصوات بالمرارة، وصولًا إلى احتمال الإصابة بالسرطان.

لون الجفن السفلي

عندما تسحب الجفن السفلي للعين، يجب أن يبدو الجزء الداخلي من الجفن أحمر ورديًا، ولكن عندما يكون الجفن السفلي أفتح من المعتاد، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. وأشارت وارد إلى أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد يشير إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين.

ضعف البصر

يمثل ضعف البصر أو الفقدان الجزئي للرؤية مؤشرًا على احتمال وجود خلل في الأعصاب والدماغ، الأمر الذي قد يؤدي لاحتمالية الإصابة بسكتة دماغية. ونصحت وارد: “إذا تأثرت حركات عينيك وواجهت مشاكل في الكلام، فاحرص على طلب الاستشارة الطبية للتحقق من عدم وجود أي خطر على الدماغ”.

جحوظ العيون

يمكن أن يكون وجود عيون منتفخة مؤشراً على فرط نشاط الغدة الدرقية.
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