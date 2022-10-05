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في الجولة الـ12

5 مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

2022-10-19 الساعة 7:46
5 مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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تُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء بإقامة 5 مباريات.

موعد مباريات اليوم 

4 مواجهات تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وهم ” ليفربول ضد وست هام يونايتد، نيوكاسل ضد إيفرتون، بورنموث ضد ساوثهامبتون، تشيلسي ضد برينتفورد”.
توتنهام ضد مان يونايتد
جانب من مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

الدوري الإنجليزي

وفي تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة، يواجه مانشستر يونايتد فريق توتنهام هوتسبير في الجولة الـ12. وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي بدأت أمس الثلاثاء حيث تعادل برايتون ونوتنجهام فورست بدون أهداف، بينما فاز كريستال بالاس على نادي وولفرهامبتون بثنائية لهدف. يذكر أن نادي آرسنال يتواجد حاليًا في الصدارة برصيد 27 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 23 نقطة، توتنهام ثالثًا برصيد 23 نقطة، تشيلسي رابعًا برصيد 19 نقطة، مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 16 نقطة.
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