(5).. مقيم مفقود في مكة المكرمة

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أمس الاثنين، عن مقيم مفقود بمنطقة مكة المكرمة، ودعت من يجده أو يتوفر لديه معلومات أن يتواصل مع فريق إنجاد.
وتضمنت الرسالة التي نشرت على حساب فرق إنجاد على “تويتر”: مفقود بمنطقة مكة المكرمة، على من يجده أو لديه معلومات عنه التواصل على الرقم الموحد لـ فريق إنجاد أو رقم ذويه الموضح في المرفق.
يقوم أعضاء الفريق بمساعدة المواطنين والمقيمين في مهام البحث عن المفقودين في الصحراء ومهام تحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين والشواطئ وغيرها، ويسعى الفريق إلى توسيع نطاق خدماته الجغرافية ليشمل مناطق المملكة.