Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
احتجاجًا على الفترة الانتقالية الطويلة

50 قتيلًا في اشتباكات دامية بتشاد

2022-10-21 الساعة 2:27
50 قتيلًا في اشتباكات دامية بتشاد
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أكدت الحكومة التشادية أن عشرات المحتجين قُتلوا خلال اشتباكات مع الشرطة التشادية، أمس الخميس، وسط مظاهرات ضد الفترة الانتقالية الطويلة التي أعلنتها الحكومة العسكرية مؤخرًا عن استئناف الحكم المدني في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقال رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو للصحفيين إن حوالي 50 متظاهرًا قتلوا وأصيب 300 على الأقل في المظاهرات التي حظرتها الحكومة العسكرية وقمعتها الشرطة.

اشتباكات في العاصمة

وبحسب ما أعلنته الحكومة التشادية، حدثت معظم الوفيات في العاصمة نجامينا، في غرب البلاد، ومدينتي موندو وكومرا الجنوبيتين.

وأعلن كبزابو عن حظر تجول ليلي ساري المفعول حتى ‘استعادة النظام بالكامل’ في تلك المناطق.

وكان من المفترض أن يكون يوم الخميس هو اليوم الأخير من 18 شهرًا من الحكم العسكري، الذي تولى السلطة بعد وفاة الزعيم القديم إدريس ديبي إيتنو.

وتولى ابنه، محمد إدريس ديبي إتنو، البالغ من العمر 38 عامًا، منصب الرئيس فيما وصفه النقاد بأنه مخالف للدستور التشادي، ثم تم حل المجلس التشريعي والحكومة القائمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه