50 قتيلًا في اشتباكات دامية بتشاد

أكدت الحكومة التشادية أن عشرات المحتجين قُتلوا خلال اشتباكات مع الشرطة التشادية، أمس الخميس، وسط مظاهرات ضد الفترة الانتقالية الطويلة التي أعلنتها الحكومة العسكرية مؤخرًا عن استئناف الحكم المدني في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقال رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو للصحفيين إن حوالي 50 متظاهرًا قتلوا وأصيب 300 على الأقل في المظاهرات التي حظرتها الحكومة العسكرية وقمعتها الشرطة.

اشتباكات في العاصمة

وبحسب ما أعلنته الحكومة التشادية، حدثت معظم الوفيات في العاصمة نجامينا، في غرب البلاد، ومدينتي موندو وكومرا الجنوبيتين.

وأعلن كبزابو عن حظر تجول ليلي ساري المفعول حتى ‘استعادة النظام بالكامل’ في تلك المناطق.

وكان من المفترض أن يكون يوم الخميس هو اليوم الأخير من 18 شهرًا من الحكم العسكري، الذي تولى السلطة بعد وفاة الزعيم القديم إدريس ديبي إيتنو.

وتولى ابنه، محمد إدريس ديبي إتنو، البالغ من العمر 38 عامًا، منصب الرئيس فيما وصفه النقاد بأنه مخالف للدستور التشادي، ثم تم حل المجلس التشريعي والحكومة القائمة.