Icon

إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي Icon السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
110 قتلى بالعاصمة سيول

59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

2022-10-30 الساعة 2:04
59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

مواضيع ذات علاقة

قتل 59 شخصًا وأصيب 150 آخرون في تدافع وقع في كوريا الجنوبية في أثناء اندفاع عدد كبير باتجاه منطقة إيتايون بوسط العاصمة سيول للاحتفال بعيد الهالوين في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

وأفاد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن الرئيس الكوري أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا. بحسب موقع العربية.

وحاولت فرق الإطفاء إنعاش قلب ورئتي قرابة 50 شخصًا في الساعة 11:30م بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).

وأظهرت لقطات، تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهود إغاثي الملك سلمان تنقذ الصوماليين
السعودية اليوم

جهود إغاثي الملك سلمان تنقذ الصوماليين

السعودية اليوم
حضور جماهيري كثيف بمهرجان القهوة السعودية
السعودية اليوم

حضور جماهيري كثيف بمهرجان القهوة السعودية

السعودية اليوم
1.5 مليون مستفيد من خدمة الصكوك الإلكترونية
السعودية اليوم

1.5 مليون مستفيد من خدمة الصكوك الإلكترونية

السعودية اليوم
خسارة الإسماعيلي ضد الأهلي
الرياضة العالمية

خسارة الإسماعيلي ضد الأهلي

الرياضة العالمية
تحذير أمريكي من هجوم بجنوب إفريقيا
العالم

تحذير أمريكي من هجوم بجنوب إفريقيا

العالم
رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية 
أخبار رئيسية

رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية 

أخبار رئيسية
بعض الناس مغناطيس للبعوض
غرائب

بعض الناس مغناطيس للبعوض

غرائب
قرى في النماص تشترط دفع ريالين للمهر
السعودية اليوم

قرى في النماص تشترط دفع ريالين للمهر

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه