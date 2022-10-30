59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

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قتل 59 شخصًا وأصيب 150 آخرون في تدافع وقع في كوريا الجنوبية في أثناء اندفاع عدد كبير باتجاه منطقة إيتايون بوسط العاصمة سيول للاحتفال بعيد الهالوين في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.
وأفاد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن الرئيس الكوري أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا. بحسب موقع العربية.
وحاولت فرق الإطفاء إنعاش قلب ورئتي قرابة 50 شخصًا في الساعة 11:30م بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).
وأظهرت لقطات، تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث.