59 هدفًا لـ رومارينيو يعتلي بهم صدارة هدافي الاتحاد

أرقام رومارينيو:

اعتلى البرازيلي رومارينيو صدارة هدافي نادي الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تسجيله هدفًا في شباك نادي الفتح بالجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الجمعة. وكان النجم البرازيلي سجل هدفًا لـ العميد في شباك الفتح، بالدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول. بعد هدفه، أصبح النجم البرازيلي هدافًا تاريخيًّا لـ الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 59 هدفًا.جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي شارك في 121 مباراة مع العميد في دوري المحترفين حيث ساهم في 75 هدفًا عن طريق إحراز 59 هدفًا وصناعة 16 هدفًا. العميد كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الـ32 من ضربة رأسية. وانتهى الشوط الأول بتقدم أصفر جدة بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، سجل ماجد كنبه هدف التعادل لـ الفتح مستغلًّا خطأ من دفاع العميد بالدقيقة الـ62. العميد لم يهدأ حتى نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الثاني لـ الاتحاد بالدقيقة السبعين.ثم نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إضافة ثالث الأهداف بالدقيقة الـ87. العميد أصبح رصيده 14 نقطة في وصافة الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز التاسع.