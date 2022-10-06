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6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكترونية

2022-10-23 الساعة 12:36
6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكترونية
المواطن - الرياض

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أعلن المرور السعودي أن منصة أبشر تمكِّن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

 

آلية الدخول لمزاد اللوحات

وتشمل آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني الخطوات التالية:

– الدخول لمنصة أبشر

– الضغط على أيقونة خدماتي

– اختيار المرور

– الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

– اختيار نوع لوحات المركبات

– تظهر اللوحات المتاحة التي يمكن المزايدة عليها

 

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