6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكترونية

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أعلن المرور السعودي أن منصة أبشر تمكِّن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
تمكّن منصة #أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني
#المرور_السعودي pic.twitter.com/QJPWpBCCyV
— المرور السعودي (@eMoroor) October 23, 2022
وتشمل آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني الخطوات التالية:
– الدخول لمنصة أبشر
– الضغط على أيقونة خدماتي
– اختيار المرور
– الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية
– اختيار نوع لوحات المركبات
– تظهر اللوحات المتاحة التي يمكن المزايدة عليها