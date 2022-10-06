6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكترونية

أعلن المرور السعودي أن منصة أبشر تمكِّن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

تمكّن منصة ⁧#أبشر⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور. تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/QJPWpBCCyV — المرور السعودي (@eMoroor) October 23, 2022

آلية الدخول لمزاد اللوحات

وتشمل آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني الخطوات التالية:

– الدخول لمنصة أبشر

– الضغط على أيقونة خدماتي

– اختيار المرور

– الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

– اختيار نوع لوحات المركبات

– تظهر اللوحات المتاحة التي يمكن المزايدة عليها