6 علامات تركية تنطلق من أوتلت للعالمية

نجح موسم الرياض في جعل حملته التسويقية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الأكبر من نوعها على مستوى المنصة خلال موسم الرياض 2021 الماضي، إذ وصلت مرات ظهوره 315 مليون مرة، فيما وصلت تفاعلاته لنحو مليوني تفاعل، وتجاوزت مبيعات تذاكره

عبر المنصة.