6 علامات تركية تنطلق من أوتلت للعالمية

اختارت ست علامات تجارية تركية مهرجان “أوتلت 2022” للانطلاق نحو العالمية، حيث تعرض في متاجره منتجاتها التي تُطرح لأول مرة في السوق، بين أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية تنتشر في المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
رغبات مختلفة:
وتتميز العلامات التجارية التركية بتلبيتها رغبات مختلف الأذواق والفئات العمرية، من خلال توفيرها لأزياء حديثة تتناسب مع أنماط الحياة المعاصرة، إضافةً إلى خيارات متعددة من الأحذية والإكسسوارات ذات التصاميم الفريدة المصنعة من خامات طبيعية.
ومن خلال ملابسها التي تُعرض لأول مرة، تمنح العلامات التجارية الست الزوار إطلالة أنيقة وجذابة، عبر تصاميمها الشتوية المصنوعة من الفرو الطبيعي، بمجموعة من الألوان الزاهية والتشكيلات التي توفر للزوار خيارات متعددة تمنحهم تجربة تسوق ثرية.
وتجذب الأزياء التركية في المهرجان الزوار، عبر معروضاتها في المعاطف المستوحاة من الجلود المختلفة ويمكن ارتداؤها من جهتين، كما توفر في الوقت ذاته منتجات بألوان متقاربة وساطعة تعبر عن الفخامة والأناقة.
إثراء التجربة:
وتسهم العلامات التجارية التركية في إثراء تجربة تسوق الزوار، من خلال تصاميمها المميزة، التي تتيح لعشاق الموضة الظهور بإطلالات مميزة، بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 70%.
ويفتح مهرجان “أوتلت 2022” أبوابه لجميع الزوار من العائلات والأطفال والأفراد وكبار السن مجانًا طيلة فترة إقامته، من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة صباحًا، بدءًا من يوم السبت إلى الأربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الرابعة مساء حتى الواحدة صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول للزوار عبر الرابط هنا، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.