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6 علامات يستدل بها على دخول الوسم

2022-10-13 الساعة 1:10
6 علامات يستدل بها على دخول الوسم
المواطن - الرياض

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أوضح الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق أنه يمكن الاستدلال على الوسم من خلال بعض الظواهر المناخية. وقال د. خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن للوسم علامات يستدل بها على دخوله:

علامات للاستدلال على الوسم:

1- قدوم السحب من الغرب 2- هبوب الرياح الباردة فجرًا 3- جداد أغلب النخل 4- تناقص الطيور المهاجرة 5- تعامد المرزم على سهيل فجرًا 6- شروق نجم السويبع فجرًا

دخول فصل الشتاء:

وفي وقت سابق، قال الباحث الفلكي د. خالد الزعاق: إن الـ 78 يومًا القادمة، هي الألطف في السنة، 13 يوم من آخر سهيل، و52 يومًا من الوسم، و13 يومًا من أول المربعانية.

بداية الشتاء الفعلي:

وأضاف الزعاق: “أنه بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي، ويتزامن ذلك مع دخول المربعانية في 3 ديسمبر والشتاء الفعلي معناه برد بالليل والنهار”. وتابع د. خالد الزعاق “أن الأمطار التي تهطل خلال الـ 78 يومًا القادمة، هي الأمطار الأهم في السنة؛ لأنها منبتة لجميع الأعشاب البرية”.
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