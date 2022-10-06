6 علامات يستدل بها على دخول الوسم

للوسم علامات يستدل بها على دخوله :

1-قدوم السحب من الغرب

2-هبوب الرياح الباردة فجراً

3-جداد أغلب النخل

4-تناقص الطيور المهاجرة

5-تعامد المرزم على سهيل فجراً

6-شروق نجم السويبع فجراً

pic.twitter.com/HvX9q1ra8n — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 12, 2022

علامات للاستدلال على الوسم:

دخول فصل الشتاء:

بداية الشتاء الفعلي:

أوضح الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق أنه يمكن الاستدلال على الوسم من خلال بعض الظواهر المناخية. وقال د. خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن للوسم علامات يستدل بها على دخوله:1- قدوم السحب من الغرب 2- هبوب الرياح الباردة فجرًا 3- جداد أغلب النخل 4- تناقص الطيور المهاجرة 5- تعامد المرزم على سهيل فجرًا 6- شروق نجم السويبع فجرًاوفي وقت سابق، قال الباحث الفلكي د. خالد الزعاق: إن الـ 78 يومًا القادمة، هي الألطف في السنة، 13 يوم من آخر سهيل، و52 يومًا من الوسم، و13 يومًا من أول المربعانية.وأضاف الزعاق: “أنه بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي، ويتزامن ذلك مع دخول المربعانية في 3 ديسمبر والشتاء الفعلي معناه برد بالليل والنهار”. وتابع د. خالد الزعاق “أن الأمطار التي تهطل خلال الـ 78 يومًا القادمة، هي الأمطار الأهم في السنة؛ لأنها منبتة لجميع الأعشاب البرية”.