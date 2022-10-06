6 فئات يجب حصولها على لقاح الإنفلونزا الموسمية

6 فئات

كشفت وزارة الصحة الفئات التي من الضروري حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية. ودعت الوزارة إلى ضرورة المبادرة بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وحجز موعد عبر تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح، للحماية من مضاعفات الإصابة.وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الفئات التي يجب حصولها على لقاح الإنفلونزا كالآتي: أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بالسمنة المفرطة، والأطفال من سن 6 أشهر حتى 5 سنوات، والفئة العمرية أصحاب 65 سنة فأكثر بأنهم أكثر الفئات التي يجب حصولهم على اللقاحات. كما كشفت أن العاملين في القطاعات الصحية والأطفال من سن 6 أشهر إلى 18 سنة الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة ضمن الفئات الأكثر احتياجًا للقاح.