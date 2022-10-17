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بملتقى التوظيف التقني 

600 وظيفة تقنية في تبوك 

2022-10-17 الساعة 12:57
600 وظيفة تقنية في تبوك 
المواطن - واس

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نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس الأحد، “ملتقى توظيف تقني تبوك 2022م” بطرح 600 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، برعاية إمارة المنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

تفاصيل الملتقى:

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي، أن الملتقى الذي يستمر على مدى يومين يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تحت عنوان “مبادرة وظيفة لكل خريج”، وذلك بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

توطين الوظائف:

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.
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