8 حالات تمنع إجراء ختان للطفل بعد الولادة

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بروفسور حمدان الحازمي – أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية: التوقيت الأنسب لعمليات ختان الأطفال من الأسبوع الأول بعد الولادة حتى الشهر الثالث، على أن تتوافر هذه الشروط…. @Drhamdanhh@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CWUvnW821a— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2022
وأكد الحازمي على ضرورة تنبيه الممارسين من منع إجراء عملية ختان للطفل في بعض الحالات، وهي: وجود حساسية لدى الطفل، وإذا كان حجم القضيب صغيرًا جدًّا، أو كان وزن الطفل صغيرًا، وفي حالة كان القضيب مدفونًا، بالإضافة إلى وجود التصاقات في جلد الخصية، إلى جانب وجود مشاكل تسيل في الدم لدى العائلة، أو فتحة البول في مكان غير طبيعي أو وجود انحناء شديد في القضيب، مؤكدًا أن هذه الحالات تمنع منعًا باتًّا عمل الختان مباشرة بعد الولادة، ومن الممكن الانتظار بعد 3 أشهر أو سنة.
أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية: في هذه الحالات يمنع إجراء عملية ختان للطفل بعد الولادة@Drhamdanhh@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YmE2yJWSrS— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2022
أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية: في هذه الحالات لا يفضل إجراء عملية ختان للطفل @Drhamdanhh@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gIxw90eQ70— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2022
أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية يعدد الفوائد الطبية لختان الذكور@Drhamdanhh@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6uIYZzGkd2— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2022