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منها صغر حجم القضيب

8 حالات تمنع إجراء ختان للطفل بعد الولادة

2022-10-15 الساعة 12:12
8 حالات تمنع إجراء ختان للطفل بعد الولادة
المواطن - الرياض

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كشف أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية البروفيسور حمدان الحازمي، التوقيت الأنسب لعمليات ختان للذكور، إلى جانب الحالات التي يمنع فيها الختان للطفل بعد الولادة مباشرة وحتى 3 أشهر أو سنة.

توقيت عملية الختان

وقال البروفيسور حمدان الحازمي، خلال لقائه في برنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية: إن عملية الختان يقوم بها المختص للطفل حديثي الولادة من الأسبوع الأول حتى الشهر الثالث مع تخدير موضعي، ولكن بشروط مهمة، وهي اختيار طبيب مختص، والتأكد من أن الطفل لا يعاني من أي مشاكل تمنع الختان، بالإضافة إلى الطريقة التي سيقوم بها بعمل الختان، مشيرًا إلى أنه في حال تخطي عمر الطفل 3 أشهر يفضل أن يخضع للتخدير العام. وأكد الحازمي على ضرورة تنبيه الممارسين من منع إجراء عملية ختان للطفل في بعض الحالات، وهي: وجود حساسية لدى الطفل، وإذا كان حجم القضيب صغيرًا جدًّا، أو كان وزن الطفل صغيرًا، وفي حالة كان القضيب مدفونًا، بالإضافة إلى وجود التصاقات في جلد الخصية، إلى جانب وجود مشاكل تسيل في الدم لدى العائلة، أو فتحة البول في مكان غير طبيعي أو وجود انحناء شديد في القضيب، مؤكدًا أن هذه الحالات تمنع منعًا باتًّا عمل الختان مباشرة بعد الولادة، ومن الممكن الانتظار بعد 3 أشهر أو سنة.

فوائد ختان للذكور

وعن فوائد الختان للذكور قال: إن نسبة الالتهابات تقل لـ 10 أضعاف، ويمنع حدوث التهابات موضعية والتهابات المسالك تقل، بالإضافة إلى أن نسبة التهابات الأمراض المكتسبة التناسلية وحدوث السرطانات تقل بشكل كبير.
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