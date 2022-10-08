يوضح خبراء التقنية، أنه على المستخدمين الحرص على شحن هواتفهم بشكل كافٍ يوميًّا، وهنا قد تختلف عادات شحن الهاتف من شخص لآخر، فمنا من يشحن الهاتف قبل النوم، ومنا من يشحنه بالسيارة، ومنا من يقوم بشحنه عند الضرورة فقط.

وفي هذا السياق، كشف موقع “بيتا نيوز” أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول: