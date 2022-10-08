- تأكد من أن حرارة هاتفك ليست مرتفعة أو منخفضة جدًّا.
- قلل الطاقة التي يستهلكها الهاتف خلال الشحن، توقف عن استخدامه أو أطفئه تمامًا.
- تأكد من أن الشاحن تم إدخاله بشكل صحيح في الفتحة المخصصة.
- اشحن الهاتف من قابس الحائط، ابتعد عن الشحن من الحاسوب أو السيارة.
- ضع الهاتف في وضعية الطائرة، لتحديد استهلاكه للتطبيقات واستهلاك الطاقة.
- استثمر بسلك خاص يوصل الكهرباء بسرعة أكبر. الأسلاك العادية للشحن عادة لا تنقل الطاقة بنفس سرعة الأسلاك المختصة بالشحن.
- اقتنِ شاحنًا سريعًا، هذا يمكن شراؤه بشكل خاص، ولا يكون عادة في علبة الهاتف.
- استخدم الشاحن المتنقل لشحن الهاتف عند الخروج، فهو أسرع بكثير من شاحن السيارة أو الحاسوب.