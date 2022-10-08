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قلل الطاقة واستخدم وضع الطائرة

8 طرق لشحن هاتفك بسرعة

2022-10-19 الساعة 6:44
8 طرق لشحن هاتفك بسرعة
المواطن - متابعة

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كشف موقع “بيتا نيوز”، عن أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول، بشكل كاف خلال اليوم.

طرق لسرعة شحن الهاتف

وذكر الموقع 8 طرق تجعلك تستطيع بسرعة شحن هاتفك المحمول والتي تمثلت في التالي:
  • تأكد من أن حرارة هاتفك ليست مرتفعة أو منخفضة جدًا.
  • قلل الطاقة التي يستهلكها الهاتف خلال الشحن، وذلك بأن تتوقف عن استخدامه أو أطفئه تمامًا.
  • تأكد من أن الشاحن تم إدخاله بشكل صحيح في الفتحة المخصصة.
  • اشحن الهاتف من قابس الحائط، فعليك الابتعاد عن الشحن من الحاسوب أو السيارة.
  • ضع الهاتف في وضعية الطائرة، لتحديد استهلاكه للتطبيقات واستهلاك الطاقة.
  • استثمر بسلك خاص يوصل الكهرباء بسرعة أكبر، فالأسلاك العادية للشحن عادة لا تنقل الطاقة بنفس سرعة الأسلاك المختصة بالشحن.
  • اقتنِ شاحنًا سريعًا، وهذا يمكن شراؤه بشكل خاص، ولا يكون عادة في علبة الهاتف.
  • استخدم الشاحن المتنقل لشحن الهاتف عند الخروج، فهو أسرع بكثير من شاحن السيارة أو الحاسوب.
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