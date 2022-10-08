8 طرق لشحن هاتفك بسرعة

طرق لسرعة شحن الهاتف

تأكد من أن حرارة هاتفك ليست مرتفعة أو منخفضة جدًا.

قلل الطاقة التي يستهلكها الهاتف خلال الشحن، وذلك بأن تتوقف عن استخدامه أو أطفئه تمامًا.

تأكد من أن الشاحن تم إدخاله بشكل صحيح في الفتحة المخصصة.

اشحن الهاتف من قابس الحائط، فعليك الابتعاد عن الشحن من الحاسوب أو السيارة.

ضع الهاتف في وضعية الطائرة، لتحديد استهلاكه للتطبيقات واستهلاك الطاقة.

استثمر بسلك خاص يوصل الكهرباء بسرعة أكبر، فالأسلاك العادية للشحن عادة لا تنقل الطاقة بنفس سرعة الأسلاك المختصة بالشحن.

اقتنِ شاحنًا سريعًا، وهذا يمكن شراؤه بشكل خاص، ولا يكون عادة في علبة الهاتف.

استخدم الشاحن المتنقل لشحن الهاتف عند الخروج، فهو أسرع بكثير من شاحن السيارة أو الحاسوب.

كشف موقع “بيتا نيوز”، عن أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول، بشكل كاف خلال اليوم.وذكر الموقع 8 طرق تجعلك تستطيع بسرعة شحن هاتفك المحمول والتي تمثلت في التالي: