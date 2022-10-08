8 مباريات غدًا بـ دوري أبطال أوروبا

تنطلق غدًا الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة، من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

وتُقام غدًا 8 مباريات بواقع مباراتين في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، وست مباريات في تمام العاشرة مساءً.

مباراتا الثامنة إلا ربع مساءً هما ” إشبيلية الإسباني ضد كوبنهاجن الدنماركي” و ” تشيلسي الإنجليزي ضد سالزبورغ النمساوي”.

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً تُقام مباريات ” بوروسيا دورتموند الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مكابي حيفا الصهيوني، دينامو زغرب الكرواتي ضد ميلان الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، بنفيكا البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي، لايبزيج الألماني ضد ريال مدريد الإسباني”.

صدمة لـ الريال

وفي سياق آخر، وجه الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي نجم نادي ريال مدريد، ضربة موجعة لفريقه قبل مواجهة نادي لايبزيج بالجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب الأوروجوياني تعرض لإصابة في مباراة إشبيلية أول أمس السبت بالدوري الإسباني، خلال اشتراكه في كرة مع الأرجنتيني بابو جوميز لاعب إشبيلية.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن اللاعب الأوروجوياني أُصيب في الفخذ، لكنه تحسن ورغم ذلك فإن مصيره غامض حول المشاركة أمام فريق لايبزيج.

وكان فالفيردي سجل هدفًا لـ ريال مدريد في شباك إشبيلية حيث كان من تصويبة قوية، في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.