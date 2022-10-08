8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا

مباريات الغد

نتائج الجولة الثالثة

تُفتتح مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء بإقامة 8 مباريات.وهناك مباراتان تنطلقان في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة وهما ” ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني ويوفنتوس الإيطالي و ” مانشستر سيتي الإنجليزي ضد كوبنهاجن الدنماركي”.وتنطلق 6 مباريات في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وهم “ميلان الإيطالي ضد تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني ضد إشبيلية الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي، سيلتيك الإسكتلندي ضد لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني ضد ريال مدريد الإسباني”.يذكر أن سالزبورغ كان تفوق على دينامو زغرب في الجولة الثالثة يوم الأربعاء الماضي بهدف دون رد، بينما فاز لايبزيج على سيلتيك بثلاثية لهدف، وفاز تشيلسي على ميلان بثلاثية دون رد، مانشستر سيتي هزم فريق كوبنهاجن بخماسية دون رد، يوفنتوس هزم ماكابي بثلاثية لهدف، بينما فاز الريال على شاختار بهدفين لهدف، وفاز بوروسيا دورتموند على إشبيلية برباعية.أما بنفيكا فتعادل مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في مباريات الأسبوع الماضي بـ دوري أبطال أوروبا.