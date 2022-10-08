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في الجولة الرابعة من دور المجموعات

8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا

2022-10-10 الساعة 5:02
8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا
المواطن - محمد سمعه

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تُفتتح مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء بإقامة 8 مباريات.

مباريات الغد 

وهناك مباراتان تنطلقان في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة وهما ” ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني ويوفنتوس الإيطالي و ” مانشستر سيتي الإنجليزي ضد كوبنهاجن الدنماركي”.
مان سيتي ضد كوبنهاغن
مانشستر سيتي وكوبنهاجن
وتنطلق 6 مباريات في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وهم “ميلان الإيطالي ضد تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني ضد إشبيلية الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي، سيلتيك الإسكتلندي ضد لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني ضد ريال مدريد الإسباني”.

نتائج الجولة الثالثة

يذكر أن سالزبورغ كان تفوق على دينامو زغرب في الجولة الثالثة يوم الأربعاء الماضي بهدف دون رد، بينما فاز لايبزيج على سيلتيك بثلاثية لهدف، وفاز تشيلسي على ميلان بثلاثية دون رد، مانشستر سيتي هزم فريق كوبنهاجن بخماسية دون رد، يوفنتوس هزم ماكابي بثلاثية لهدف، بينما فاز الريال على شاختار بهدفين لهدف، وفاز بوروسيا دورتموند على إشبيلية برباعية. تشيلسي ضد ميلان أما بنفيكا فتعادل مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في مباريات الأسبوع الماضي بـ دوري أبطال أوروبا.
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