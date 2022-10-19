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لتخزينهم الفحم المحلي بالرياض

81 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

2022-10-19 الساعة 6:23
81 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (81) مخالفًا لنظام البيئة، (3) مواطنين، و(74) مقيمًا من الجنسية البنجلادشية، و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، لتخزينهم أكثر من (165) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة الرياض.

تطبيق الإجراءات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة تخزين الفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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