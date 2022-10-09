9 خطوات لجعل مسار الطواف هادئًا

حثت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين على ضرورة اتباع عدد من الخطوات لجعل مسار الطواف سالكا وهادًئا، وتوفير السكينة والطمأنينة ومنع التدافع، في ظل طواف آلاف المعتمرين يوميًا للكعبة المشرفة. وأكدت الوزارة في إنفوجراف توضيحي على حسابها بموقع تويتر، أنه يجب على المعتمرين قبل الطواف اتباع الآتي: الانتقال إلى المطاف العلوي عند ازدحام صحن الطواف، والانتظار قليلًا حتى وجود منفذ دخول مناسب، والاندماج سريعًا في الدائرة وعدم التوقف بعد الدخول. خطوات هامة: ومن الخطوات التي كشفت عنها وزارة الحج والعمرة، أثناء الطواف، ضرورة الالتزام بالمسار، وتجنب عكس الاتجاه، وترك مسافة مع من هم بالأمام، وضرورة مراعاة مساحة الآخرين عند رفع اليدين بالدعاء، والسيطرة على الخطوات لمنع إعاقة الآخرين. وطالبت الوزارة المعتمرين بعد الطواف، بالاستمرار في الطواف حتى يجدوا مخرجًا مناسبًا والخروج بنفس الانسياب الذي دخلوا بها.