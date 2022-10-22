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بينها كسوف جزئي للشمس

رئيس فلكية جدة يكشف لـ”المواطن” أبرز الظواهر في الخريف

2022-10-22 الساعة 12:01
رئيس فلكية جدة يكشف لـ”المواطن” أبرز الظواهر في الخريف
المواطن - الرياض

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن ظهور كوكب الزهرة في الاقتران الشمسي العلوي وكسوف جزئي للشمس تعد من أبرز الظواهر الفلكية في شهر أكتوبر الجاري وضمن فصل الخريف أبضًا هناك مجموعة من الظواهر الفلكية الأخرى.

أبرز ظواهر الخريف وتوقيتها

وأضاف ماجد أبوزاهرة في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن لكل ظاهرة فلكية في فصل الخريف توقيت مقترنة ومن أبرزها:

الزهرة في الاقتران الشمسي العلوي: 23 أكتوبر

كسوف جزئي للشمس: 25 أكتوبر

شهب الثوريات الشمالية: 4 نوفمبر

خسوف كلي للقمر (غير مشاهد في الوطن العربي) 8 نوفمبر

تقابل أورانوس 9 نوفمبر

شهب الأسديات 17 نوفمبر

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