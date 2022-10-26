beIN تبرم شراكة استراتيجية مع الوسائل السعودية

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، توقيعها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة الوسائل السعودية SMC، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، لتكون الشركة بموجبها الوكيل والشريك الإعلاني الحصري للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل الاتفاقية جميع قنوات beIN بما فيها قنوات beIN SPORTS الرياضية الرائدة، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TM، وذلك خلال الفترة الممتدة ما قبل وخلال وما بعد البطولة حتى نهاية العام 2023.

هدف الاتفاقية:

وتنسجم الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع التوجّهات الإعلانية العالمية في تحقيق شراكاتٍ تهيئ بيئةً جاذبة وصناعةً رقميةً مبتكرة أمام الشركات الإعلانية – المحلية والعالمية – بهدف الاستفادة من الفرص التنافسية الرائدة خلال الفعاليات المختلفة.

وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدوحة، بحضور السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية، والسيد محمد بن عبدالإله الخريجي، رئيس مجلس إدارة شركة SMC.

وبهذه المناسبة قال السيّد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يسعدنا إتمام هذه الاتفاقية، في هذا الوقت الهام من العام حيث نستعد لبداية الحدث الرياضي الأضخم في العالم – بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TM. ولا تكمن أهمية هذه الاتفاقية بالمنحى التجاري فحسب، بل تتعداه لتمكّن المعلنين من الوصول إلى جمهور كبير يتابع قنوات beIN المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال وكالة إعلانية رائدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الشراكة شهادة على نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها beIN وتقدمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. هذه ببساطة بداية خططنا في beIN، وهذه الاتفاقية ليست سوى واحدة من العديد من قصص النجاح العظيمة التي تم الإعلان عنها هذا العام، وينتظرنا في المستقبل”.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة SMC السيد خالد وليد الخضير “تشكّل الاتفاقية مع beIN فرصةً لتطبيق ما تحظى به استراتيجية SMC من أهداف ومنتجات إعلانية مرنة وفعالة في مسارات خدمات التسويق الإعلاني، بالإضافة إلى الاستفادة ممّا هيأته الشركة من نماذج خدماتية، هي الأحدث في النظم الإعلانية، لتتوافق مع تطورات المجال عالميًا وتطلعات العملاء، كما تحقق أكبر قدر من الانتشار الإعلاني المستهدف”.

والجدير بالذكر أن قنوات beIN SPORTS هي الوجهة الوحيدة والحصرية لمشاهدة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مباشرةً في 25 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرنسا، من خلال تغطية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، بدقة HD و 4K عبر 7 قنوات مخصصة. كما أعلنت beIN عن انضمام أكثر من 120 شخصية من كبار مقدمي البرامج والمراسلين والمعلقين والمحللين، الدوليين والإقليميين والمحليين إلى فريقها لتغطية البطولة.

مجموعة beIN الإعلامية:

مجموعة beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج مجموعة منقطعة النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال أستوديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت مجموعة beIN الإعلامية على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016.

نبذة عن شركة SMC:

شركة SMC هي شركة إعلام سعودية رائدة في مجال صناعة الدعاية والإعلان والمبيعات وحلول التسويق حيث تقدم أحدث الفرص الإعلانية المبتكرة عبر مختلف المنصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقوم SMC بتمثيل مبيعات الإعلانات والتسويق لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وقنوات الراديو الرقمية والاجتماعية والإعلام. كما تهتم بإدارة المبيعات والحقوق لعلامات تجارية مثل مرسول بارك وتمثيل مبيعات الإعلانات لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات. بالإضافة إلى تمثيل SMC مبيعات الإعلانات الحصرية للمجموعة SRMG التي تضم أكثر من 30 منصة إعلامية من الدرجة الأولى.