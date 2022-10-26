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اقترب تحويل المدينة من حلم إلى واقع

CNBC: السعودية تمضي قدمًا بنجاح في ذا لاين 

2022-10-26 الساعة 11:43
CNBC: السعودية تمضي قدمًا بنجاح في ذا لاين 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شبكة CNBC الأمريكية إن تطور السعودية وطموحها يلفت الأنظار لاسيما وأنها تمضي قُدمًا بنجاح ووفق المخطط له في بناء مشروع ذا لاين بمدينة نيوم الضخمة.

وتابع التقرير: بميزانية ضخمة تبلغ 500 مليار دولار، تعد نيوم عنصرًا أساسيًا في خطة رؤية السعودية 2030 التي تم إطلاقها في الأصل في عام 2016 كجزء من مهمة المملكة للتنويع بعيدًا عن اقتصادها المعتمد على النفط، وتُعد ذا لاين حجر الزاوية بها.

وأضاف التقرير: بدأت أعمال الحفر هذا الشهر بطول المشروع بأكمله البلغ 170 كم، وقد جاء ذلك رغم حصول هذا المشروع على قدر كبير من التشكيك والنقد، وساهم في ذلك مقالات كل من The Guardian إلى Financial Times.

CNBC السعودية تمضي قدمًا بنجاح في ذا لاين 

واستطرد: شملت التعليقات من التقارير بوصف المشروع بأنه بمثابة حلم بعيد المنال، ومع ذلك، فإن جميع المدن الحديثة وناطحات السحاب والمدن الذكية لم تكن إلا حلمًا تمكن العاملون عليه من تحويله إلى حقيقة.

مشاريع نيوم العملاقة

ولفت التقرير إلى أن نيوم التي تقع على الشريط الساحلي في تبوك، تتضمن 3 مدن تم الإعلان عنهم رسميًا وفي المقام الأول تتواجد The Line القادمة إلينا من أفلام هوليوود الخيالية، وتتكون من ناطحتي سحاب متوازيين تقطعان الصحراء مباشرة لمسافة 170 كيلومترًا من الساحل إلى الجبال، بعرض الخط 200 متر وارتفاع 500 متر، وسيتم تغليفهما من جميع الجوانب بمرايا عملاقة.

تتضمن المدينة أيضًا تروجينا التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029 بالإضافة إلى مدينة أوكساغون الصناعية العائمة وهي بوابة للصناعات المتطورة والنظيفة والتي ستصبح أكبر مجمع صناعي عائم في العالم.

تقدم قوي في المشروع الطموح 

وقال أنطوني فيفيس، كبير مسؤولي التخطيط الحضري في نيوم لشبكة CNBC: أريد أن أكون واضحًا بشأن هذا، إن نيوم مشروع معقد وجريء وطموح للغاية، وبالتأكيد ليس من السهل تحقيقه.

وتابع: مع ذلك فإننا نحرز تقدمًا قويًا، ومن المثير أن نرى الرؤية السعودية تتحقق.

السعودية بوابة عالمية للتجارة الدولية

وقال التقرير: حاليًا، تنظر الشركات العالمية متعددة الجنسيات الآن إلى السعودية على أنها واحدة من أكثر مراكز الأعمال غزارة في العالم، وفي الواقع، من المحتمل أن تصبح نيوم بوابة عالمية للتجارة الدولية، لأسباب ليس أقلها موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر الذي يمر من خلاله ما يقرب من 13% من التجارة العالمية بالإضافة إلى 40% من سكان العالم في غضون ست ساعات بالطيران.

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