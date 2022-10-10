Icon

حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة بعد الآن

CNN تتحدث عن قوة السعودية والإمارات

2022-10-10 الساعة 4:59
CNN تتحدث عن قوة السعودية والإمارات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة CNN الأمريكية إن قرار أوبك+ لخفض إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يوميًا أثار الذعر في واشنطن، ونتيجة لذلك حرض بعض المشرعين الديمقراطيين على سحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات زاعمين أن القرار هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة. وتابع التقرير: في الحقيقة فإن اتهامات هؤلاء المشرعين مخادعة وغير نزيهة وسياسية إلى حد كبير، ففي حين أن هذا القرار بالفعل له تبعات سلبية على واشنطن من حيث ارتفاع الأسعار، إلا أن ما يحدث ليس بسبب خط أوبك+، كما لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه الدول لها مصالحها واستراتيجياتها الوطنية. وأردف تقرير الشبكة: تمتلك المملكة والإمارات خططًا ضخمة لتغيير الأمة وتتميز بمدى مذهل من التخطيط والتكلفة أيضًا، وليس لدينا الحق في إخبارهم بتجاهل خططهم وبيع أصولهم القيمة لنا بأسعار مخفضة.  CNN السعودية والإمارات ليسا تابعتين لأمريكا 

سياسة أمريكا دون السعودية غير واقعية 

وقال التقرير: وبالمثل، فإن المجادلة، كما جادل السناتور ديك دوربين، بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يمكن تصورها بدون التحالف السعودي هو أمر غير واقعي وضار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائنا في الشرق الأوسط. وأضاف: ينتقد هؤلاء المشرعون أيضًا المملكة والإمارات لاتخاذهم قراراتهم على الرغم من محادثات جو بايدن، لكن هذه وجهة نظر مشوهة، فبالحديث عن المملكة سنجد أن الرئيس الأمريكي أثناء ترشحه وضع أجندة غير واقعية وتعهد بعزل الرياض، لكن بمجرد توليه الحكم، انقلب كلامه، ولم تكن المملكة مضطرة تحت أي حال من الأحوال من أن تسترضي واشنطن، فهي ليست تابعة لها بل شريك موثوق وحليف مهم.  CNN السعودية والإمارات ليسا تابعتين لأمريكا  وقالت CNN: وفي الوقت نفسه، فإنه عندما أعرب بايدن عن إصابته بخيبة أمل بعد قرار أوبك+، فلا يسعنا إلا أن نشعر بأن السعودية والإمارات كانتا غاضبتين من محاولات واشنطن الحثيثة لتوقيع صفقة ضعيفة وخطيرة بشكل لا يصدق مع إيران. وتابع التقرير: دعوة الديمقراطيين بسحب جميع القوات الأمريكية والمعدات العسكرية من المملكة والإمارات سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وسيؤدي بلا شك إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة، حيث تستفيد واشنطن بشكل كبير من وجود قواتها ومعداتها هناك. واختتم التقرير قائلًا: دعونا لا نتظاهر بأننا نضع مصالح الدول الأخرى قبل مصالحنا، وبالمثل، لا ينبغي لنا أن نطالب الدول الأخرى بوضع مصالحنا على مصالحها، وقد حان الوقت لكي ندرك أن السعودية والإمارات وغيرهما في تلك المنطقة أقوياء وفي حالة تطور مستمر وليست دولًا تابعة للولايات المتحدة.  CNN السعودية والإمارات ليسا تابعتين لأمريكا 
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه