Gotham Knights تخيب آمال اللاعبين 

وصف نقاد ألعاب الفيديو لعبة Gotham Knights الحديثة من Warner Bros بأنها جاءت مخيبة لآمال العديد من اللاعبين، وما يبرهن ذلك أنه ساعة بعد ساعة تنخفض تقييماتها في متاجر الألعاب.

وبحسب موقع IGN التكنولوجي والمتخصص في ألعاب الفيديو جيم، فإن الكثير من اللاعبين شعروا بالضجر من قصتها ومن مهامها المتكررة وأبلغوا عن مشكلات في برمجتها بجانب جوانب أخرى من أداء اللعبة.

وفي الوقت نفسه قال موقع Kotaku المتخصص في مراجعة الألعاب: إن حبكة Gotham Knights تدور حول النهب وبشكل متوسط ​، وقد جاءت مثل خيبة أمل كبيرة لاسيما بعد هذا الانتظار الطويل.

ملخص انتقادات Gotham Knights

وصفت صحيفة USA Today اللعبة بأنها تبدو وكانها قائمة مهام يتوجب على اللاعب تنفيذها دون أي حبكة أو روح أو إثارة، بينما اتهم موقع Gamesradar المطورين بأنهم لا يعلمون ما يريدونه، وذكر موقع NPR أنه على الرغم من سمعتها الجيدة إلا أن اللعبة تفشل.

وغرد الناقد جون لينمان من Digital Foundry بأن اللعبة لا تبدو جيدة مثل سابقتها Arkham Knight البالغة من العمر سبع سنوات، حيث بدت وكأنه عمل روتيني.

ومنحها موقع IGN تقييم 10/ 5 بينما أعطاها Gamespot أربعة، وتقييمها الكلي في المراجعات لا يتجاوز 100/ 69.

تأتي كل تلك التقييمات رغم أن اللعبة تم إصدارها اليوم فقط على PlayStation5 و Xbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي، لكن بمرور ساعة تلو الأخرى، يتفق المزيد من اللاعبين على أن هذه اللعبة لم ترضيهم بأي شكل.

وتدور حبكة Gotham Knights عن تتبع الفريق المكون من باتجيرل، وروبن، ونايتوينج، وريد هود الأشخاص السيئين ويحاولون الحفاظ على النظام وسط الفوضى بعد مؤامرة إرهابية أدت إلى مقتل بروس واين.

وفي النسخة السابقة من اللعبة، المعرفة باسم Arkham ركزت أكثر على الاستكشاف وألغاز التخفي وترسانة من الأدوات والأسلحة، أما النسخة الحالية تركز بشكل أساسي على القتال فقط والذي وصفه الكثيرون بالبطيء.