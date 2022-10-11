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للحد من التنمر ونشر الإيجابية والتفاؤل

Snapchat والاتصالات يطلقان منصة لتعزيز الصحة النفسية

2022-10-11 الساعة 2:50
Snapchat والاتصالات يطلقان منصة لتعزيز الصحة النفسية
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيق Snapchat  سناب شات، منصة لتعزيز دور التقنية في الصحة النفسية عبر حلقات وأدوات مهمة للحد من التنمر والإيجابية والتفاؤل، حيث أطلقت Snap Inc منصة Here For You الخاصة بدعم الصحة النفسية ضمن تطبيق Snapchat في المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

منصة Snapchat

وتوفر منصة Here For You دعماً استباقياً ضمن تطبيق سناب شات لمستخدميه الذين قد يعانون من أزمات نفسية أو عاطفية أو لديهم الرغبة في معرفة المزيد حول هذه المشاكل وكيف يمكنهم مساعدة أصدقائهم الذين يعانون منها. ويمكن للمستخدمين من خلال البحث عن المصطلحات الشائعة المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية، تظهر لهم منصة Here For You على التطبيق لتزوّدهم بمصادر ومقالات تم اختبارها من قبل خبراء الصحة النفسية الذين يتمتعون بالموثوقية والكفاءة العالية. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتقنية والاستثمار لوكالة التكنولوجيا المهندس ناصر الناصر أن هذا التعاون مع Snap Inc لإطلاق منصة في المملكة جاء استكمالاً لجهود الوزارة لإنشاء منصات تفاعلية تعزز السلامة الرقمية لأفراد المجتمع وتسهم في توعيتهم حول أهمية الاستخدام الإيجابي والهادف للتكنولوجيا.

أداة مبتكرة

وسنتيح هذه الشراكة لمستخدمي سناب شات القدرة على استخدام أداة مبتكرة ستمكنهم من مواجهة التحديات المرتبطة بصحتهم النفسية، وبالتالي ستساعدهم على اتباع نمط حياة إيجابي وتفعيل أكثر لدور التقنية في حياتنا”.
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