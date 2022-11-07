آبل تقلص إنتاج آيفون 14

قالت شركة آبل إنها خفضت إنتاج آيفون 14 الجديد بمقدار 3 ملايين وحدة؛ بسبب ضعف الطلب أكثر مما كان متوقعًا، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

ونقلت الوكالة عن مصادرها من الشركة أن آبل ومورديها يهدفون الآن إلى صنع 87 مليون جهاز أو أقل، علمًا بأن الهدف الأول كان 90 مليون وحدة، وذلك بسبب الطلب الضعيف على طرازي iPhone 14 و 14 Plus رغم أنهما بديلا أرخص لطرازات Pro الراقية.

وقال المحللون ومراقبو أوضاع الشركة إن توقعاتهم أن الإنتاج سينخفض أكثر حتى يصل إلى 85 مليون وحدة.

مشاكل الإمداد

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشاكل الإمداد في أماكن مثل تشنغتشو التي تعد موطنًا لتجميع هواتف آيفون الرئيسية، حيث تخضع لإغلاق بسبب مخاوف من كوفيد-19 بحسب ما تردد الصين.

تراجع أسهم آبل

وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 1.5% إلى 136.3 دولار مع بدء التداول اليوم في نيويورك.

وتباطأت مبيعات iPhone 14 و Plus بسرعة منذ إطلاقهما، ويزداد التباطؤ في الصين وفقًا لتحليل Jefferies لأكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وقد أفادت بلومبيرغ سابقًا أن الشركة توقفت عن إنتاج المزيد من هذين الطرازين بعد فشلهما في إرضاء قاعدة المستهلكين.

ومن جهة أخرى، قالت آبل إن الطلب على أجهزتها iPhone 14 Pro و Pro Max لا يزال قوياً، ومع ذلك سيتوقف إنتاج تلك الهواتف بسبب إغلاق تشنغتشو.