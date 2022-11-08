آخر تطورات الحالة الصحية لـ ونش الزمالك

قال رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك ورئيس تحرير الموقع الرسمي مصطفى جويلي إن اللاعب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم ونجم منتخب مصر أجرى عملية جراحية ناجحة اليوم الثلاثاء في إنجلترا وهو بصحة جيدة.

جراحة ناجحة

وأضاف مصطفى جويلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أكد أن محمود حمدي الونش أجري اليوم العملية الجراحية بنجاح في إنجلترا بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية.

وتابع جويلي أنه تم التواصل مع اللاعب وهو في حالة جيدة بعد الجراحة التي خضع هناك تنسيق مستمر من جانب للاطمئنان عليه.