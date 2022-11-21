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آخر تطورات الحالة الصحية لنجم أسود التيرانجا

2022-11-21 الساعة 11:05
آخر تطورات الحالة الصحية لنجم أسود التيرانجا
المواطن - متابعة

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تحدث النجم السنغالي ولاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، ساديو ماني، عن تطورات الإصابة التي لحقت به في مباريات العملاق البافاري بالدوري الألماني أمام فيردر بريمن، قبل أيام من المونديال، وهي الإصابة التي أبعدته عن نهائيات كأس العالم صحبة المنتخب الملفب بـ (أسود التيرانجا)، مؤكدًا ثقته في منتخب بلاده.

ساديو ماني
ماني

آخر التطورات

وقال ماني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أمس الأحد: “مساء الخير جميعاً، أرسل العديد منكم رسائل دعم لي بعد إصابتي، الحمد لله، لقد سارت الجراحة التي قمت بها خلال منتصف الأسبوع بشكل جيد، أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر وأظهر تقديري لكم جميعاً”.

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وأضاف: “هذا الاثنين، ستشارك بلادنا العزيزة في كأس العالم قطر 2022”.

ساديو ماني
ماني

مباريات كؤوس

وأكمل ساديو ماني: “أنا متأكد من أن الأسود سوف تدخل كل مباراة وتتعامل معها على أنها نهائي”.

وتابع قائلاً: “كما أنني مقتنع بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة الصغيرة لدعم وتشجيع فريقنا الوطني”.

واختتم: “أنا مقتنع بأن زملائي في الفريق سيقاتلون كرجل واحد، كما يفعلون عادة من أجل تكريم السنغاليين، تحيا السنغال”.

وتعرض ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، لإصابة شديدة أثناء مشاركته مع الفريق في الفوز (6-1) على فريق فيردر بريمن بالبونز ليجا في الجولة الـ 14 من الدوري الألماني، التي أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

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