آخر تفاصيل إصابة نيمار بلقاء البرازيل وصربيا

أوضح رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم تفاصيل إصابة نجم هجوم السامبا ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، خلال مباراة صربيا، الخميس، والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين لـ ريتشارليسون.

إصابة الكاحل

وتعرض نيمار لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من لقاء صربيا خرج على إثرها، الخميس، والتقطت الكاميرات صاحب القميص رقم 10 يبكي على دكة البدلاء.

وقال طبيب منتخب البرازيل: “عانى نيمار من التواء في كاحله الأيمن. لم يكن لدينا وقت لإجراء تقييم أوضح حتى الآن، لكن الكاحل تورم قليلًا بالفعل”.

ضرورة الصبر

وأضاف الطبيب: “من المهم الانتظار أول 24 ساعة، لننظر كيف سيستجيب. إنها مجرد مسألة هدوء وقليل من الصبر”.

واضطر نيمار للخروج مستبدلًا في الدقيقة 80 ليشارك بدلًا منه أنتوني.

فوز السامبا

وانتصر منتخب البرازيل على صربيا بنتيجة 2/ 0 لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم 2022 في قطر.

وأصبح نيمار أكثر لاعب يتحصل على أخطاء في النسخة الحالية من كأس العالم برصيد 5 بالتساوي مع جافي لاعب إسبانيا.

عرقلة قوية

وسقط نيمار في الدقيقة 79، على أرض الملعب متأثرًا بإصابة إثر عرقلة قوية من لاعب منتخب صربيا، خرج بسببها من المباراة قبل نهايتها بـ10 دقائق، ليحل محله أنتوني.

بهذه النتيجة يصعد البرازيل لقمة المجموعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع سويسرا، بينما الكاميرون في المركز الثالث والأخير صربيا بدون نقاط.