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على قناة إم بي سي

آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن نادي الاتحاد

2022-11-25 الساعة 2:22
آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن نادي الاتحاد
المواطن - الرياض

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ظهر الدكتور مدني رحيمي، آخر مرة متحدثًا عن نادي الاتحاد وأن النادي سيعود أقوى وأقوى، وسينافس على كأس الملك وكل البطولات، وبدا على مدني رحيمي المرض الشديد وحالة من الإرهاق.

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كما ظهر الدكتور مدني رحيمي عبر قناة إم بي سي في برنامج إم بي سي في أسبوع، متحدثًا عن نادي الاتحاد وأسباب الانتصارات المتتالية.

وتوفي الإعلامي الرياضي مدني رحيمي، اليوم الخميس، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر ناهز 76 عامًا.

اللعب لـ الاتحاد

الإعلامي مدني فرج ناصر رحيمي من مواليد 1946م في محافظة ينبع، ولعب في نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الثمانينيات الهجرية، قبل أن يهجر كرة القدم لإكمال تعليمه وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي عاد ليعمل في بيته الاتحاد كإداري منذ عام 1403 وحتى عام 1414هـ.

الاعتزال

اعتزل بعد ذلك العمل الإداري وتوجه لمجال التحليل الفني عبر القنوات الرياضية، وبدأ في قناة راديو وتلفزيون العرب «إيه آر تي» وهو يعمل حتى عام 2013م كمحلل في القناة الرياضية السعودية وكذلك قناة الدوري والكأس القطرية.

وكان مدني رحيمي قد ساهم كلاعب في إحراز نادي الاتحاد لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد عام 1383هـ، أما كإداري فقد حقق مع الاتحاد كأس الاتحاد 1406هـ وكأس الملك عام 1408هـ وكأس ولي العهد 1411هـ.

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