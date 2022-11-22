آراء الجماهير السعودية بمدرجات استاد لوسيل قبل لقاء الأرجنتين

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اصطفت الجماهير السعودية، اليوم الثلاثاء، داخل مدرجات استاد لوسيل لمؤازرة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في المباراة المرتقبة اليوم ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022.
لقاءات مع جماهير المنتخب السعودي من داخل مدرجات استاد لوسيل قبل مواجهة الأرجنتين@SaudiNT @saudiFF#قطر2022 #قنوات_الكاس #كأس_العالم pic.twitter.com/xUzy0Glt2Sقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وتمنى عدد من الجماهير السعودية بمدرجات استاد لوسيل خروج الشوط الأول بالتعادل مع تقفيل الملعب أمام قدرات وسرعات لاعبي الأرجنتين حتى لا يسمح لهم باستغلال التحركات وفارق السرعات والمهارات خاصة لـ ميسي وباريديز.
وقال مشجع سعودي: أتمنى فوز الأخضر رغم صعوبة اللقاء وفي حضور ليونيل ميسي.
وقال مشجع ثالث: إن شاء الله منتخبنا في افتتاحية المجموعة بإذن الله متفائلين بمستوى جيد أمام مرشح أول لكأس العالم.
وقال رابع: لست راضياً عن التشكيل، لكني أتمنى عل كل حال فوز المنتخب السعودي باللقاء الصعب.
ورغم قوة الأرجنتين، إلا أن الجماهير العربية تنتظر أداءً جيداً من المنتخب السعودي ضد أصدقاء الأسطورة ليونيل ميسي.
يستضيف ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة؛ قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.
يضم المنتخب السعودي؛ في مجموعته منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيري البولندي يوم 26 نوفمبر الجاري، ويخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.
وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.
وتواجه الفريقان مرة واحدة في لقاء رسمي لعب في أكتوبر 1992 ضمن كأس القارات وانتهى بفوز الأرجنتين 3-1 بفضل أهداف ليوناردو رودريجيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييجو سيميوني، فيما سجل سعيد العويران هدف السعودية الوحيد.