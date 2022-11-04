آرسنال يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

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فاز فريق آرسنال الإنجليزي بنتيجة 1/ 0، على زيورخ السويري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
سجل كيران تيرني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.
شهدت تشكيلة آرسنال الأساسية عودة اللاعب المصري محمد النني بعد 3 أشهر تقريبًا من الغياب للإصابة.
وبهذا رفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16، فيما ودع زيورخ المنافسة مبكرًا بعدما جمع 3 نقاط فقط.