آلية إخراج العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية

تفاعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسارات بشأن كيفية إخراج العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية.

وجار الرد عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء عبر موقع “تويتر”، بأنه يمكن لصاحب العمل الحالي إصدار خروج نهائي بعدد انتهاء العلاقة التعاقدية أو نقل خدماته من خلال منصة قوى.

منصة قوي

لكل عامل وافد عليه التسجيل في منصة قوى لتسهيل التنقل الوظيفي ويتم احتساب فترة إشعار انتهاء العلاقة التعاقدية من بداية قبول العامل للعرض الوظيفي وإشعار المنشأة الحالية.

وعند تقديم طلب انهاء العلاقة التعاقدية يتم اختيار سبب إنهاء العقد:

الأسباب:

عدم الرغبة في تجديد العقد.

خلال فترة التجربة.

الفصل.

فسخ العقد.

القوة القاهرة.

إغلاق المنشأة.