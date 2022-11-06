آلية التحقق من شهادات الجامعات الوهمية

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أجاب المتحدث باسم هيئة التخصصات الصحية، فهد القثامي، على تساؤل بشأن كيفية التحقق من شهادات الممارسين الصحيين الصادرة من خارج المملكة.
#نشرة_الرابعة | كيف تتم آلية التحقق من شهادات الممارسين الصحيين الصادرة من خارج السعودية؟ المتحدث باسم هيئة التخصصات الصحية فهد القثامي يوضح@SchsOrg@FahadQathami pic.twitter.com/nvhIT8KBCUقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 6, 2022
وأفاد القثامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية العربية أن الممارس الصحي قبل وصوله إلى المملكة يتم التأكد من شهادته، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل محلي ومع شريك على مستوى دولي.
وأضاف المتحدث باسم هيئة التخصصات الصحية أن الممارس يتقدم بطلب ومعيار توثيق الشهادة جزء من معايير الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة لديها شريك عالمي يقوم بالتأكد من الشهادات ثم تخضع هذه الشهادات للتدقيق الداخلي في هيئة التخصصات الصحية، ثم نتأكد من أن هذا الممارس لديه رخصة مزاولة في بلده ثم نقوم بعمل اختبارات له للتأكد من كفاءته.
وكانت فضائية العربية قد نشرت تقريرًا أفادت خلاله أن هيئة التخصصات الصحية في المملكة أكدت ضبط عدد من الشهادات الصحية المزورة التي أصدرتها جامعة وهمية في السودان والتي تم ضبطها مؤخرًا.
ووفقًا للتقرير، أوضحت الهيئة أنها تمكنت من ضبط الشهادات المزورة قبل إعلان السودان عن ضبط الجامعة الوهمية، لافتة إلى أن أصحاب هذه الشهادات لم يتمكنوا من اجتياز معايير الهيئة في التدقيق، مؤكدة أنها تتبع إجراءات دقيقة في التصنيف والتسجيل تمنع دخول غير المؤهلين مجال القطاع الصحي خاصة القادمين من الخارج.
ولفتت إلى أن إجراءات التوثيق والتأكد من الشهادات تخضع للتدقيق قبل قدوم الممارس الصحي للعمل، حيث يتم التأكد من صحة الشهادات قبل الشروع في تقديم طلبات التصنيف.
وبحسب التقرير، فرغم أن الحرب على الشهادات المزورة بدأت قبل عدة سنوات بمجهود فردي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة كبيرة من ناحية الأنظمة والقوانين التي تم فرضها ومنها، الاختبارات المهنية حيث يتوجب على القادمين من خارج المملكة الخضوع لهذه الاختبارات واجتيازها خاصة في التخصصات الصحية والفنية والهندسية.