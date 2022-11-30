نشرت وزارة الخارجية، إنفوجراف يوضح آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية، والتي أعلنت عنها اليوم.

وتُمكن تأشيرة “الزيارة الشخصية”، مواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب “الزيارة”، من خلال خدمة الأفراد في المنصة.

طريقة التقديم

ويتم ذلك بعدد من الخطوات وهي:

1- الدخول إلى منصة التأشيرات.

2- تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

3- تعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية.

4- الموافقة على التعهد اللازم وحفظ الطلب.

طلب الزيارة الشخصية

وعقب ذلك يتم الانتظار بعد تقديم الطلب إلى تغير الحالة من “طلب زيارة شخصية” إلى “مستند تأشيرة زيارة شخصية”، ثم إرسال مستند التأشيرة إلى المدعو للزيارة لاستكمال الآتي:

تعبئة نموذج “طلب تأشيرة دخول” في منصة التأشيرات وإكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي.

تقديم الطلب وجواز السفر إلى السفارة أو القنصلية المعنية عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة.

استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول من السفارة والقدوم إلى المملكة.

ويتم الاستعلام عن الطلبات المقدمة عن طريق: