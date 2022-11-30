العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
نشرت وزارة الخارجية، إنفوجراف يوضح آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية، والتي أعلنت عنها اليوم.
وتُمكن تأشيرة “الزيارة الشخصية”، مواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب “الزيارة”، من خلال خدمة الأفراد في المنصة.
ويتم ذلك بعدد من الخطوات وهي:
1- الدخول إلى منصة التأشيرات.
2- تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
3- تعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية.
4- الموافقة على التعهد اللازم وحفظ الطلب.
وعقب ذلك يتم الانتظار بعد تقديم الطلب إلى تغير الحالة من “طلب زيارة شخصية” إلى “مستند تأشيرة زيارة شخصية”، ثم إرسال مستند التأشيرة إلى المدعو للزيارة لاستكمال الآتي:
ويتم الاستعلام عن الطلبات المقدمة عن طريق: