آل الشيخ: 4 ملايين زائر بـ موسم الرياض واللي جاي بيذهلكم

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، عن بلوغ عدد زوار موسم الرياض لـ 4 ملايين زائر، وذلك بعد مرور شهر على انطلاق الموسم في 21 أكتوبر الماضي.

وكتب آل الشيخ في حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: وصلنا لـ 4 مليون زائر في موسم الرياض… واللي جاي بيذهلكم، في تأكيد واضح لما تحمله فعاليات موسم الراض لعام 2022 من مفاجآت وعروض خيالية.

وكان تركي آل الشيخ، أعلن، أمس الثلاثاء، عن إتاحة منطقتي فعاليات موسم الرياض الترفيهي البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد، مجانًا، وذلك بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في كأس العالم بهدفين مقابل هدف.

موسم الرياض

ويضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.