آل محسنة للمرتبة التاسعة بمرور الرياض

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صدر قرار مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، بترقية ماجد بن أحمد آل محسنة الأسمري للمرتبة التاسعة بمرور الرياض.
“المواطن” تبارك لـ ماجد الترقية، وتسأل الله له العون والتوفيق.