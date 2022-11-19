أبراج الساعة تجسد مبادرة السعودية الخضراء بالفن التشكيلي

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أطلق مركز أبراج الساعة فعالية “مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر” وذلك بتقديمه بطريقة الفن التشكيلي حيث يستقطب المركز باليوم الواحد أكثر من 60 ألف مسلم من مختلف بلدان العالم بلغات متعددة.
ورأت أبراج الساعة الأخذ بإيجابية المكان كواجهة إعلامية بشرية بتقديم فكرة توعوية عن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر بالفن التشكيلي وهي لغة يفهمها كل العالم سواء كان من متذوقي فن الريشة أو ممن يروها كصورة توضيحية تشرح فوائد وإيجابيات هذه المبادرة بشكل مبسط وتفاعلي جميل قدمتها مجموعة قبيس للفنون التشكيلية بمكة المكرمة.
ولاقت الفعالية تجاوبًا كبيرًا، حيث أشاد المهندس أحمد بن عبدالله القرني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بالفكرة التي تدعم التوعية العامة بمبادرة السعودية الخضراء بطريقة الرسومات والفن التشكيلي بجانب شروحات كتابية.
كما حضر الفعالية عدد من قطاعات حكومية مختلفة ومندوبون عن عدد من البعثات الدبلوماسية الإسلامية، الذين تزامن تواجدهم لأداء العمرة مع وقت الفعالية في المملكة إضافة إلى عدد من الصحفيين، حيث أشادوا للغاية بفكرة تقديم المبادرة بلغة مشتركة لغة الفن التشكيلي – يفهمها الجميع رغم تعدد اللغات من جنسيات مختلفة من العالم.
من جانبه أكد مركز أبراج الساعة أن ذلك ينبثق من دور المركز الوطني في المساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة أحد محاور رؤية المملكة 2030.