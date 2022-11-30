أبرار الكويتية تحتفل بطلاقها الرابع : صبرت وايد

في موقف غريب، احتفلت الفنانة أبرار الكويتية بطلاقها رسميًا، داعية أسرتها وأصدقاءها لحضور الحفل.

المرة الرابعة

وأعلنت أبرار الكويتية، عن طلاقها رسميًا وذلك للمرة الرابعة، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”.

وجاء في معرض كلامها “فيه شغلة أخيرًا صارت أنا رسميًا، الحين الواحد يشوف حياته صح، ألف الحمد لله، صبرت وايد، خصوصًا عقب آخر تجربة هذه، وإن شاء الله تكون الأخيرة، وعقبها بشوف نفسي وحياتي خلاص.. التاريخ هذا سوف يوثق من اليوم”.

ولم تكتف بإعلان طلاقها، لكنها أقامت حفلًا ترقص فيه وتغني من أجل هذه المناسبة.

سبب الانفصال

كما اختارت قالب حلوى مكتوبًا عليه: “مبروك الحصول على الحرية” ومرفق بصورة تُظهر “امرأة وهي تركل رجلًا”، في تعبير عن الانفصال.

ولم تعلن أبرار أي تفاصيل عن سبب انفصالها، لكنها نشرت عبر خاصية استوري “إنستجرام” صورًا تتحدث عن الخيانة.