أبرز أرقام الأخضر في كأس العالم

تنتظر الجماهير مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وسط تمنيات بتقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية في مونديال قطر 2022.

أرقام المنتخب السعودي

وشارك الأخضر في كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، وخاض 16 مباراة في جميع النسخ، خسر 11 مرة، وفاز 3 مرات وتعادل مرتين.

وفي نسخة عام 1994، فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على المغرب بنتيجة 2/1، وتجاوز بلجيكا بهدف دون رد، وغابت نغمة الانتصارات بعد ذلك، قبل أن ينجح في الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف في مونديال 2018.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تسجيل 11 هدفًا، بواقع 6 أهداف في الشوط الأول، و5 خلال أحداث الشوط الثاني، وحصل على 5 ركلات جزاء، سجل 4 منهم وأهدر واحدة، فيما استقبل 39 هدفًا.

الأخضر يستعد

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يخوض معسكرًا في أبو ظبي، وسيلعب مباراة ودية ضد بنما اليوم.

ويبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين الأول على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.