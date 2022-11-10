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أبرز أرقام الأخضر في كأس العالم

2022-11-10 الساعة 10:25
أبرز أرقام الأخضر في كأس العالم
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وسط تمنيات بتقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية في مونديال قطر 2022.

أرقام المنتخب السعودي

وشارك الأخضر في كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، وخاض 16 مباراة في جميع النسخ، خسر 11 مرة، وفاز 3 مرات وتعادل مرتين.

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المنتخب السعودي بمونديال 1998
لاعبو المنتخب

وفي نسخة عام 1994، فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على المغرب بنتيجة 2/1، وتجاوز بلجيكا بهدف دون رد، وغابت نغمة الانتصارات بعد ذلك، قبل أن ينجح في الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف في مونديال 2018.

سعيد العويران
العويران من مباراة بلجيكا – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تسجيل 11 هدفًا، بواقع 6 أهداف في الشوط الأول، و5 خلال أحداث الشوط الثاني، وحصل على 5 ركلات جزاء، سجل 4 منهم وأهدر واحدة، فيما استقبل 39 هدفًا.

الأخضر في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب

الأخضر يستعد

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يخوض معسكرًا في أبو ظبي، وسيلعب مباراة ودية ضد بنما اليوم.

ويبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين الأول على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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