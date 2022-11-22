أبرز أرقام مبابي.. أمل الديوك في المونديال

تعول الجماهير الفرنسية بشكل كبير على النجم المتألق كيليان مبابي، أبرز مهاجمي فريق باريس سان جيرمان وأمل منتخب الديوك الأول في مونديال 2022، وسط آمال عريضة من الفرنسيين في التتويج باللقب العالمي، الذي يقام في قطر لأول مرة في دولة عربية وخليجية خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

قيمة تسويقية

يقود مبابي آمال منتخب الديوك في الحفاظ على اللقب خلال نسخة 2022، لا سيما أنه يعتبر المونديال الأهم في مسيرة النجم الفرنسي لكتابة تاريخ مونديالي جديد.

وبلغت القيمة التسويقية لكيليان مبابي صاحب الـ 23 عاماً، 160 مليون يورو، وخلال الموسم الجاري شارك مبابي في 20 مباراة، سجل خلالها 19 هدفاً، وصنع 5 أخرى لزملائه.

مباريات دولية

وعن أرقامه مع منتخب فرنسا فشارك كيليان مبابي في 59 مباراة دولية منذ انضمامه إلى منتخب بلاده لأول مرة في 25 مارس عام 2017، سجل خلالهم، 28 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر.

لاعب كبير

شارك النجم الفرنسي – المتوهج والمتوج بلقب كأس العالم في نسختها السابقة مع منتخب بلاده، المشاركة – في كأس العالم رغم صغر سنه، جاءت المشاركة بمعدل 7 مباريات مع فرنسا في بالمونديال بمعدل دقائق لعب يصل إلى 534 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدفاً.

مجموعة الديوك

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأسترالي في أولى مبارياته بدور المجموعات في مونديال قطر 2022، ويقع المنتخب الفرنسي في مجموعة قوية تضم منتخبات، تونس، أستراليا، والدنمارك.