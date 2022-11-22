Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
كأس العالم
عمره 23 عاماً وقيمته التسويقية 160 مليون يورو

أبرز أرقام مبابي.. أمل الديوك في المونديال

2022-11-22 الساعة 9:06
أبرز أرقام مبابي.. أمل الديوك في المونديال
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تعول الجماهير الفرنسية بشكل كبير على النجم المتألق كيليان مبابي، أبرز مهاجمي فريق باريس سان جيرمان وأمل منتخب الديوك الأول في مونديال 2022، وسط آمال عريضة من الفرنسيين في التتويج باللقب العالمي، الذي يقام في قطر لأول مرة في دولة عربية وخليجية خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

قيمة تسويقية

يقود مبابي آمال منتخب الديوك في الحفاظ على اللقب خلال نسخة 2022، لا سيما أنه يعتبر المونديال الأهم في مسيرة النجم الفرنسي لكتابة تاريخ مونديالي جديد.

قد يهمّك أيضاً
Img

حفل مبهر ورسائل سلام في افتتاح كأس العالم 2022

Img

لقطات لإيفانكا ترامب من زيارة الأهرامات

وبلغت القيمة التسويقية لكيليان مبابي صاحب الـ 23 عاماً، 160 مليون يورو، وخلال الموسم الجاري شارك مبابي في 20 مباراة، سجل خلالها 19 هدفاً، وصنع 5 أخرى لزملائه.

فرنسا والنمسا - مبابي
مبابي

مباريات دولية

وعن أرقامه مع منتخب فرنسا فشارك كيليان مبابي في 59 مباراة دولية منذ انضمامه إلى منتخب بلاده لأول مرة في 25 مارس عام 2017، سجل خلالهم، 28 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @KMbappe

لاعب كبير

شارك النجم الفرنسي – المتوهج والمتوج بلقب كأس العالم في نسختها السابقة مع منتخب بلاده، المشاركة – في كأس العالم رغم صغر سنه، جاءت المشاركة بمعدل 7 مباريات مع فرنسا في بالمونديال بمعدل دقائق لعب يصل إلى 534 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدفاً.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

مجموعة الديوك

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأسترالي في أولى مبارياته بدور المجموعات في مونديال قطر 2022، ويقع المنتخب الفرنسي في مجموعة قوية تضم منتخبات، تونس، أستراليا، والدنمارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير