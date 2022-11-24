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أبرز أرقام منتخبي الكاميرون وسويسرا قبل مباراتهما بالمونديال

2022-11-24 الساعة 12:51
أبرز أرقام منتخبي الكاميرون وسويسرا قبل مباراتهما بالمونديال
المواطن - متابعة

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يبدأ المنتخب الكاميروني أولى مبارياته في كأس العالم 2022، عندما يلتقي بنظيره السويسري، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب الجنوب، في مستهل مشوار المنتخبين بدور المجموعات ضمن المجموعة السابعة.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون وإثيوبيا

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الأسود غير المروضة

يلقب المنتخب الكاميروني بلقب الأسود غير المروضة، وتبلغ القيمة التسويقية لـ الاعبين 155 مليون يورو، ويدربه المدير الفني الكاميروني ريجوبرت سونج.
ويبلغ سعر أغلى لاعب بالمنتخب الكاميروني، أندري فرانك بقيمة 38 مليون يورو، ويحتل المنتخب الكاميروني المركز 43 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويشارك المنتخب الكاميروني للمرة الثامنة في تاريخ الأسود بنهائيات المونديال.

منتخب سويسرا
لاعبو سويسرا

ساعات سويسرا

يلقب المنتخب السويسري بـ منتخب الساعات، والقيمة التسويقية للاعبين تبلغ 281 مليون يورو، ويدربه، المدير الفني مراد ياكين.

ويبلغ سعر أغلى لاعب مانويل أكانجي 30 مليون يورو، ويحتل السويسريون المركز الـ15 عالميا في ترتيب فيفا، بينما يشارك للمرة الـ 12 في تاريخه بنهائيات المونديال.

وتضم منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2022، “منتخب البرازيل الأكثر تتويجًا باللقب، منتخب سويسرا، منتخب الكاميرون، ومنتخب صربيا”.

قائمة مميزة

وشهدت قائمة منتخب سويسرا النهائية للاعبين المشاركين في كأس العالم قطر 2022، تواجد شيردان شاكيري ودنيس زكريا وجرانيت تشاكا فيما يغيب عنها الحارس إيفون مفوجو.

تأهل الكاميرون

تأهلت أسود الكاميرون إلى مونديال 2022 بعدما أطاحت بالجزائر بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من مواجهة فاصلة أنهاها منتخب “الأسود غير المروضة” لصالحه 1-2.

وتصدر فينسينت أبوبكر هداف النصر وماكسيم تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قائمة منتخب الكاميرون في المونديال، بالإضافة إلى أونانا حارس إنتر ميلان الإيطالي.

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