بين د. عبدالله الملحم، استشاري الطب النفسي، أبرز أعراض إدمان تناول الطعام.

ربط الأكل بالجوع

وقال الملحم، خلال لقائه ببرنامج سيدتي، على قناة روتانا خليجية: إن علاج ذلك يعتمد على ربط الأكل بالجوع، من خلال إجراء عملية تكميم نفسية، بحيث يتم تعويد الشخص على الأكل عند الحاجة.

احذر السكريات

وتابع: إدمان الأكل يرتبط بأن يصب الشخص تفكره كله بالأكل، ويظن أن الحياة دون الأكل بلا طعم، منوهًا بأن السكريات والكربوهيدرات تفرز الدوبامين بنسبة زائدة وحال التعود على ذلك يظهر نوع من النهم.