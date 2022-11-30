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بين د. عبدالله الملحم، استشاري الطب النفسي، أبرز أعراض إدمان تناول الطعام.
د. عبدالله الملحم – استشاري الطب النفسي: هذه أبرز أعراض "إدمان تناول الطعام"@dralmulhima#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wzIv0pQT19
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 29, 2022
وقال الملحم، خلال لقائه ببرنامج سيدتي، على قناة روتانا خليجية: إن علاج ذلك يعتمد على ربط الأكل بالجوع، من خلال إجراء عملية تكميم نفسية، بحيث يتم تعويد الشخص على الأكل عند الحاجة.
وتابع: إدمان الأكل يرتبط بأن يصب الشخص تفكره كله بالأكل، ويظن أن الحياة دون الأكل بلا طعم، منوهًا بأن السكريات والكربوهيدرات تفرز الدوبامين بنسبة زائدة وحال التعود على ذلك يظهر نوع من النهم.