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تسهيل وخصم على الخدمات

أبرز الخدمات المقدمة لحاملي بطاقة امتياز

2022-11-18 الساعة 11:29
أبرز الخدمات المقدمة لحاملي بطاقة امتياز
المواطن - الرياض

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية مع استفسارات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة لحامل بطاقة امتياز وكيفية الاستفادة منها.

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي لخدمة العملاء، اليوم الجمعة، بأن حامل بطاقة امتياز له الأولوية في الحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.

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خدمات البطاقة

– تسهيل جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها.

– منح حامل البطاقة خصمًا على الخدمات العامة التي تقدمها الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة عنها.

– تنظيم برامج تدريبية لهم لتعزيز مهاراتهم.

– تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن، وتوفير الراحة في الأماكن العامة، والمواصلات.

بطاقة امتياز

وقدمت وزارة الموارد البشرية العديد من الخدمات لكبار السن، وذلك من خلال توفير بطاقة خاصة تتيح لهم كافة العروض والتخفيضات التي تعرضها الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.

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