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في ضرية البداية لـ الأخضر والتانجو بالمونديال

أبرز الغائبين عن مواجهة السعودية والأرجنتين للإصابة

2022-11-22 الساعة 10:09
أبرز الغائبين عن مواجهة السعودية والأرجنتين للإصابة
المواطن - الرياض

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أتم المنتخب الوطني الأول استعداداته لمباراته المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب السعودية في بطولة المونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة تستضيف المونديال دولة عربية وخليجية، وذلك على أرض ملعب لوسيل وتقام في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

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غياب شراحيلي

يعول الصقور الخضر على خدمات القائد المحنك سلمان الفرج في حال مشاركته وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين أحد أقوى الفرق المرشحة لنيل اللقب العالمي.

ومن المتوقع غياب اللاعب رياض شراحيلي عن اللقاء؛ الذي يخضع لتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

جويدو رودريجيز

في الجانب الأرجنتيني، يغيب اللاعب جويدو رودريجيز، لاعب الوسط؛ بسبب إصابته بنزلة برد؛ أجبرته على الغياب عن تدريبات منتخب بلاده.

طموح الأخضر

ويأمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وتجاوز عثرة بداية مونديال روسيا 2018.

وأكد مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد أن المنتخب السعودي بات في كامل جاهزيته، وسيلعب ليترك بصمة في مونديال قطر 2022.

 

ليونيل ميسي - السعودية والأرجنتين
ليونيل ميسي – السعودية والأرجنتين

المونديال الأخير

وقال أسطورة الكرة الأرجنتيني اللاعب “ميسي” خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أمس الاثنين، إن مونديال قطر هو الفرصة الأخيرة لتحقيق حلمه، والظفر باللقب في نهاية مسيرته مع الكرة.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

جماهير الأخضر

شهدت منطقة البيت السعودي الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل التوجه لملعب لوسيل لمؤازرة المنتخب الوطني الأول في مواجهة الأرجنتين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

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