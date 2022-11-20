أبرز قادة العالم يشاركون بافتتاح كأس العالم

يترقب الجميع حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، وهو الحدث الكروي الأهم على مستوى منتخبات كرة القدم، فيما سيشارك في حفل الافتتاح عدد من قادة وزعماء العالم من أبرزهم ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ولي العهد

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

الرئيس المصري

وتوجه أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

دعوة أردوغان

ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى قطر لحضور حفل افتتاح مونديال قطر 2022 بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الاتصالات، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يزور الدوحة اليوم لحضور حفل افتتاح مونديال قطر 2022، بدعوة من أمير قطر.

موعد الحفل

وتستضيف قطر هذه النسخة من كأس العالم، وبالتالي سيقام هذا الحدث العالمي لأول مرة في بلد عربي. وسيتم افتتاح بطولة كأس العالم 2022، بحفل ضخم سيبدأ في تمام الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد.

فيما ستبدأ المباراة الافتتاحية بعدها بساعتين، بين البلد المضيف قطر، والإكوادور.